Пассажирский самолет застрял под мостом

Это очень странное дорожное происшествие случилось в Индии.

Материалы по теме Лисы «подсели» на тормозную жидкость и грызут машины

Перевозка самолета — непростая задача. Особенно если это большой пассажирский авиалайнер Airbus A320. Как сообщает One Mile at a Time, самолет, ранее принадлежавший Air India, был установлен на грузовую платформу — его вывозили из международного аэропорта имени Индиры Ганди, расположенного недалеко от города Нью-Дели. Во время движения по шоссе Гуруграм-Дели верхняя часть фюзеляжа задела пешеходный мост. По инерции грузовик продолжал двигаться вперед, пока окончательно не застрял.

Вы уже не первый раз видите, как грузовики застревают под мостами или срезают крыши своих кузовов, проезжая под ними. Но такую аварию, уверены, вы видите впервые.

Материалы по теме 6 ведер орехов под капотом — найден схрон могучей белки

Конечно же, самолет не жалко. Как заявил официальный представитель аэропорта, это списанный авиалайнер, который везли на утилизацию. Как видно на снятых кадрах, у самолета нет ни крыльев, ни хвоста — только фюзеляж.

К сожалению, ничего не известно о том, как вытаскивали самолет из-под моста: распилили ли его на месте или спускали шины грузовика и полуприцепа, либо действовали иным способом.

Фото: Twitter

Видео: YouTube