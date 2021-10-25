Дешевые Гранты получат 15-дюймовые литые диски

Пока что этот размер полагается только верхним комплектациям - #Club и Luxe.

Материалы по теме Lada XRAY оснастили упрощенной мультимедией

Среди изменений в комплектациях Lada Granta, запланированных на ближайшее время, есть и появление литых дисков 15" на сравнительно недорогих комплектациях. Диски появятся в качестве опционального пакета, который так и будет называться — «15-дюймовые легкосплавные диски», сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети Lada. Появление такого пакета должно произойти в декабре текущего года.

Сейчас в базовой версии Standart Гранта имеет стальные штампованные 14-дюймовые диски (так и останется), на следующих версиях — Comfort, Comfort Light и Classic — используются литые диски 14", а 15-дюймовые ставятся только на Гранту в комплектациях Luxe и #Club. Но скоро вариантов станет больше: пакет «15" легкосплавные диски» будет доступен для Гранты в трех кузовах из четырех возможных (во всех, кроме универсала) в комплектациях Classic / Optima и Comfort. Стоимость пакета пока неизвестна.

На фото — лифтбек в версии #Club, у него «пятнадцатые» диски собственного дизайна

Материалы по теме Это изменит все! Штрафы ГИБДД привяжут к реальным зарплатам и пенсиям

На данный момент в перечне опций у Гранты присутствует телематика LADA Connect, система стабилизации ESC, мультимедиа EnjoY Pro, а также пакеты Optima и Prestige. Однако вскоре этот список может пополниться не только заводскими литыми дисками 15", но и обязательными дилерскими допами.

По предварительной информации, АВТОВАЗ обяжет дилеров комплектовать машины ковриками и ветровиками за доплату.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Фото: АВТОВАЗ