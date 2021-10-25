Дешевые Гранты получат 15-дюймовые литые диски — журнал За рулем

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Дешевые Гранты получат 15-дюймовые литые диски

Пока что этот размер полагается только верхним комплектациям - #Club и Luxe.

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Среди изменений в комплектациях Lada Granta, запланированных на ближайшее время, есть и появление литых дисков 15" на сравнительно недорогих комплектациях. Диски появятся в качестве опционального пакета, который так и будет называться — «15-дюймовые легкосплавные диски», сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети Lada. Появление такого пакета должно произойти в декабре текущего года.

Сейчас в базовой версии Standart Гранта имеет стальные штампованные 14-дюймовые диски (так и останется), на следующих версиях — Comfort, Comfort Light и Classic — используются литые диски 14", а 15-дюймовые ставятся только на Гранту в комплектациях Luxe и #Club. Но скоро вариантов станет больше: пакет «15" легкосплавные диски» будет доступен для Гранты в трех кузовах из четырех возможных (во всех, кроме универсала) в комплектациях Classic / Optima и Comfort. Стоимость пакета пока неизвестна.

Дешевые Гранты получат 15-дюймовые литые дискиНа фото — лифтбек в версии #Club, у него «пятнадцатые» диски собственного дизайна
На фото — лифтбек в версии #Club, у него «пятнадцатые» диски собственного дизайна

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На данный момент в перечне опций у Гранты присутствует телематика LADA Connect, система стабилизации ESC, мультимедиа EnjoY Pro, а также пакеты Optima и Prestige. Однако вскоре этот список может пополниться не только заводскими литыми дисками 15", но и обязательными дилерскими допами.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (21)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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