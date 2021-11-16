АВТОВАЗ задолжал за энергию почти 50 млн рублей

Арбитраж начнет рассматривать дело в январе 2022 года...

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Долг Волжского автозавода перед ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» составляет более 46,4 млн рублей, сообщает ИА Regnum. Истец потребовал взыскать эти средства через суд. Иск был подан в середине сентября 2021 года, а дело начнет рассматриваться в арбитраже 13 января 2022 года. Есть в деле и третьи лица — в качестве них привлечены ПАО «Т Плюс» и ПАО «МРСК Волги».

Точная сумма, по данным источника, составляет 46 414 017 рублей 69 копеек. Никаких дополнительных подробностей относительно того, каким образом автогигант накопил такой долг, не приводится.

Напомним, в конце 2020 года многие СМИ сообщали о том, что корпорация «Ростех» готова списать долги АВТОВАЗа, если предприятие вернется в российскую юрисдикцию. В 2021 году российский завод, входящий в структуру Renault Group, работает с перебоями — виной тому дефицит электронных компонентов.

Вместе с тем, на заводе продолжается модернизация производства и подготовка к запуску новых моделей.

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Фото: Яков Князев / ТАСС