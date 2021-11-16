АВТОВАЗ задолжал за энергию почти 50 млн рублей

Долг Волжского автозавода перед ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» составляет более 46,4 млн рублей, сообщает ИА Regnum. Истец потребовал взыскать эти средства через суд. Иск был подан в середине сентября 2021 года, а дело начнет рассматриваться в арбитраже 13 января 2022 года. Есть в деле и третьи лица — в качестве них привлечены ПАО «Т Плюс» и ПАО «МРСК Волги».
Точная сумма, по данным источника, составляет 46 414 017 рублей 69 копеек. Никаких дополнительных подробностей относительно того, каким образом автогигант накопил такой долг, не приводится.
Напомним, в конце 2020 года многие СМИ сообщали о том, что корпорация «Ростех» готова списать долги АВТОВАЗа, если предприятие вернется в российскую юрисдикцию. В 2021 году российский завод, входящий в структуру Renault Group, работает с перебоями — виной тому дефицит электронных компонентов.
- Вместе с тем, на заводе продолжается модернизация производства и подготовка к запуску новых моделей.
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Фото: Яков Князев / ТАСС