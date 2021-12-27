Разбивший 20 машин стример оказался пациентом ПНД

Напомним, что 34-летний мужчина протаранил 19 автомобилей, после чего вел себя неадекватно и представлялся царем. Выяснилось, что он страдает серьезным психическим расстройством, из-за чего принимает сильнодействующие препараты.
На учете в психоневрологическом диспансере (ПНД) Павел Середнев состоит с 2009 года, а его диагноз не позволяет иметь водительские права. Но он их получил в 2017 году — в удостоверении открыты категории В, В1 (АS) и M.
Медицинское освидетельствование показало, что стример, прежде чем сесть за руль, принял «препарат, обладающий антипсихотическим и седативным действием». Со слов Середнева, это галоперидол.
Теперь водительские права Павела Середнева будут аннулированы через суд, чем уже занялась прокуратура:
«Прокурор Западного административного округа направил в суд исковое заявление о прекращении права мужчины, страдающего психическим заболеванием, на управление транспортными средствами», — цитируют «Известия» заявление прокуратуры.
- Недавно в Шереметьево самолет перевернул машину.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: скриншот телеканала «Известия»