Разбивший 20 машин стример оказался пациентом ПНД — журнал За рулем

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Разбивший 20 машин стример оказался пациентом ПНД

Стример Павел Середнев не имел права садиться за руль, но имеет водительское удостоверение.

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Напомним, что 34-летний мужчина протаранил 19 автомобилей, после чего вел себя неадекватно и представлялся царем. Выяснилось, что он страдает серьезным психическим расстройством, из-за чего принимает сильнодействующие препараты.

На учете в психоневрологическом диспансере (ПНД) Павел Середнев состоит с 2009 года, а его диагноз не позволяет иметь водительские права. Но он их получил в 2017 году — в удостоверении открыты категории В, В1 (АS) и M.

Медицинское освидетельствование показало, что стример, прежде чем сесть за руль, принял «препарат, обладающий антипсихотическим и седативным действием». Со слов Середнева, это галоперидол.

Разбивший 20 машин стример оказался пациентом ПНД

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Теперь водительские права Павела Середнева будут аннулированы через суд, чем уже занялась прокуратура:

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«Прокурор Западного административного округа направил в суд исковое заявление о прекращении права мужчины, страдающего психическим заболеванием, на управление транспортными средствами», — цитируют «Известия» заявление прокуратуры.

Фото: скриншот телеканала «Известия»

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