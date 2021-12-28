И лося не поел, и прав лишился: вынесен приговор депутату Рашкину

Депутата от КПРФ лишили водительских прав на полтора года.

Материалы по теме Депутата от КПРФ Рашкина задержали нетрезвым с тушей лося в машине

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который управлял автомобилем с тушей убитого лося в багажнике и отказался от медосвидетельствования. Также ему назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Уголовное дело свели к тому, что в ночь на 29 октября в Саратовской области Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Части разделанной туши соучастники положили в багажник и салон Лады Ларгус. Политик находился за рулем с признаками опьянения, но проходить освидетельствование отказался.

Дело рассмотрели на закрытом судебном заседании. Как сообщают РИА Новости, мировой судья Елена Четверкина признала Рашкина виновным по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Ему также предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ — «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин — только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

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Преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Осужденный также может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.

До 13 февраля Рашкину запрещено общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и посещать охотничьи угодья. Между тем, депутат планирует продолжать работу в нижней палате парламента, хотя судебные запреты ее существенно затруднят.