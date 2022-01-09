Гибрид автобуса с поездом: такой уже есть в Японии

Автобус Dual-Mode Vehicle прошел первый тест-драйв в городе Кайо.

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Dual-Mode Vehicle (DMV) вмещает 21 пассажира и развивает скорость до 60 км/ч по железнодорожным путям и до 100 км/ч по дорогам общего пользования.

На дорогах общего пользования гибрид выглядит как обычная маршрутка, а когда доезжает до ж/д путей, из-под днища спускаются стальные колеса, и он превращается в мини-поезд или вагон.

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Генеральный директор компании-разработчика чудо-автобуса (Asa Coast Railway) Шигеки Миура сказал, что новые машины могут помочь маленьким городам, таким как Кайо, со стареющим и убывающим населением. Так, «двойки» смогут курсировать вдоль части побережья острова Сикоку на юге Японии, соединяя несколько небольших городов. Проект привлечет на окраины любителей железнодорожного транспорта со всей Японии.

Фото: Asa Seaside Railway