Новинки АВТОВАЗа в 2022 году: первые подробности

Старт обновленной Весты, запуск новых Логана и Сандеро, а также интересные опции у уже выпускающихся моделей.

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В наступившем году отечественный автогигант выпустит несколько новых или рестайлинговых автомобилей под марками Lada и Renault. Кроме того, некоторые из уже выпускаемых моделей получат новые версии, комплектации или отдельные опции. Есть у производителя и цели, которые не очерчиваются нынешним годом, а устремлены в более далекое будущее.

Официальная информация по всем этим поводам традиционно скупа, но паблик Avtograd news делится собственными сведениями. Подчеркнем, что относиться к ним стоит исключительно как к предварительным, требующим уточнения, подтверждения и банальной проверки временем.

Lada Vesta FL

Выход на рынок обновленной Весты (FL — фейслифт, «подтяжка лица»), по предварительным данным, должен состояться летом 2022 года. Старт серийного производства в Ижевске планируют объявить уже в марте, сообщает источник, к этому времени на конвейере соберут более 200 тестовых экземпляров. Сейчас ведутся испытания на полигоне. Как пишет автор поста, на нескольких прототипах вышли из строя цифровые приборы, что вызвало отказ электронной цепи и обездвиживание машин. Все неисправности до «серии» устранят, проект находится на личном контроле президента АВТОВАЗа Николя Мора.

Renault Logan / Sandero III

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Базирующиеся на новой платформе CMF-B новые Логан и Сандеро должны пойти по конвейеру в Тольятти в июне 2022 года, но источник оговаривается, что возможен небольшой сдвиг по времени. Для запуска новых машин модернизированы сварка, окраска, сборка и контроль, сейчас дело лишь за ритмичной поставкой комплектующих. Машины уже выпускаются небольшими партиями и отправляются на испытания, которые проводятся в Тольятти и на заводе Dacia в Румынии.

У российских автомобилей отличный от турецкого и европейского экстерьер, а вот интерьер унифицирован. «Старший» мотор Renault Н4М будет сочетаться с МКП или вариатором. Ожидается множество опций, в т.ч. круговой обзор и двухэтажная светодиодная оптика.

Опции и исполнения

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Также в течение года должны обновиться некоторые семейства автомобилей Lada, сообщает ресурс. Так, Largus получит вариант исполнения с новой мультимедийной системой Enjoy Pro и передним парктроником, Niva Travel выйдет в варианте Black (первые машины уже отгружались дилерам Lada в декабре прошлого года), да и Niva Legend обретет небольшие новшества в экстерьере.

Новые проекты

На тольяттинском заводе продолжится подготовка к запуску преемника Гранты — автомобиля класса В (седан и универсал) на платформе CMF-B. Ранее сообщалось, что два поколения будут выпускать совместно: под новинку освободят линию конвейера, где сейчас собирают Гранту, а ее саму перенесут на «нитку», по которой идут внедорожники Niva Travel и Niva Legend. Ведутся работы и по второму поколению Весты, в основу которой также ляжет CMF-B. Кузов в металле, пишет источник изготовлен в декабре прошлого года, впереди работы по экстерьеру, интерьеру, силовым агрегатам. По прогнозам, модель должна появиться в серии через 5–6 лет.

Работают на предприятии и над новой Нивой — ее собираются выпустить в 2024-м, и ее дизайн уже официально утвержден.

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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС