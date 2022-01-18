Nissan озвучил цены на новый Pathfinder

Дилеры уже принимают заказы на внедорожник, который будет поставляться в Россию с завода в США.

Материалы по теме В США начали выпускать Nissan Pathfinder для России

Новое поколение Pathfinder избавилось от слишком обтекаемых форм, заимствованных у Murano, и появилось на российском рынке. Среди прочих улучшений — новый 9-ступенчатый автомат, новая интеллектуальная система полного привода с семью режимами движения, старый знакомый атмосферный двигатель V6 (VQ35) объемом 3,5 литра, отличающийся надежностью, восьмиместный салон или салон с двумя капитанскими креслами во втором ряду.

Уже в базе автомобиль оснащен 18-дюймовыми дисками, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с монитором диагональю 8 дюймов, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, а также системой NissanConnect Services, аудиосистемой с шестью динамиками, камерой заднего вида и круиз-контролем. Также есть электрорегулировки кресла водителя по десяти направлениям, настраиваемый по высоте и вылету руль. Цена такого Nissan Pathfinder в комплектации Вusiness составляет от 4 285 000 рублей.

В комплектации High Tech, стоимостью 4 995 000 рублей, Pathfinder отличается 20-дюймовыми дисками, двухцветной окраской кузова, рейлингами, кожаным салоном, 12,3-дюймовой панелью приборов. Также есть передние датчики парковки, навигационная система, беспроводная зарядка для смартфонов, четыре USB-разъема система автоматического переключения дальнего света фар, система определения усталости водителя, аудиосистема BOSE с одиннадцатью динамиками, электропривод пятой двери, системы распознавания движущихся объектов и обнаружения препятствий при движении задним ходом, функция мониторинга слепых зон, а также система кругового обзора.

В максимальной комплектации Top есть хромированные боковые молдинги, панорамная крыша с люком, перфорированная кожа, электрорегулировка кресла переднего пассажира и рулевой колонки, атмосферная подсветка, интеллектуальное салонное зеркало, транслирующее потоковое видео с камеры заднего вида, проекционный дисплей на лобовое стекло, вентиляция передних кресел. Такой внедорожник продается по цене 4 955 000 рублей.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

В комплектации Top Comfort, за 4 995 000 рублей, автомобиль имеет семиместный салон с двумя отдельными креслами второго ряда и портативной консолью между ними.

Поставки автомобилей Pathfinder в салоны дилеров Nissan начнутся во второй половине февраля 2022 года.

Узнать больше о новом Nissan Pathfinder вы можете здесь.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото: Nissan