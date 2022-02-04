Представлен УАЗ Патриот для активного отдыха — журнал За рулем

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Представлен УАЗ Патриот для активного отдыха

Автомобиль значительно отличается от стандартного внедорожника - многие детали, начиная с головной оптики, выглядят оригинально.

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Известный российский и европейский дизайнер Владимир Ярцев представил эскиз внедорожника УАЗ Патриот для активного отдыха и путешествий. Изображением в Instagram поделился журнал «Автоброкер Клуб». Передняя часть показанной машины существенно отличается от серийного Патриота: внимание привлекают нестандартная оптика с круглыми фарами, «вписанная» в штатные места крепления, и маска передка, переходящая в силовой бампер с двумя массивными буксировочными проушинами.

Расширители колесных арок тоже оригинальные, причем, что называется, и по форме, и по содержанию: в них размещены повторители поворота. Рейлинги на крыше закрыты обтекателем со встроенным дополнительным светом. Эти и прочие детали, придуманные Ярцевым, не делают Патриот принципиально иной машиной — такой обвес вполне можно было бы реализовать силами профессионального тюнинг-ателье.

Представлен УАЗ Патриот для активного отдыха

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Кстати, в Европе российский дизайнер Ярцев, некогда разработавший облик автомобиля ВАЗ-2110, с 1990-х годов сотрудничает со многими именитыми компаниями — из автомобильной сферы достаточно назвать, например, Hamann, Lorinser и экзотичный для нас Erich Bitter Automobil. А в России уже несколько лет работает с Larte Design, реализующей тюнинг-проекты на основе Range Rover, Infiniti, Tesla. Также Ярцев участвовал в создании облика «юбилейной Нивы» для европейского рынка от компании Partisan Motors.

Реальных планов по представленному проекту на базе УАЗа Патриот пока нет.

Фото: журнал «Автоброкер Клуб»

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Отзывы о УАЗ Patriot (445)

УАЗ 2016 / срок владения более 5 лет

Комментарий:

Перебрался я на Патриота со старого Хендая. Багажник там был никакой, салон тесный, электроника непредсказуемая и с непонятными инструкциями. У стеклоподъемников задних дверей только кнопки, а не  работают. Свет фар и габаритов сам включается вместе с заводом двигателя и горит даже в самый яркий ...

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