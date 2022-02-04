Представлен УАЗ Патриот для активного отдыха

Автомобиль значительно отличается от стандартного внедорожника - многие детали, начиная с головной оптики, выглядят оригинально.

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Известный российский и европейский дизайнер Владимир Ярцев представил эскиз внедорожника УАЗ Патриот для активного отдыха и путешествий. Изображением в Instagram поделился журнал «Автоброкер Клуб». Передняя часть показанной машины существенно отличается от серийного Патриота: внимание привлекают нестандартная оптика с круглыми фарами, «вписанная» в штатные места крепления, и маска передка, переходящая в силовой бампер с двумя массивными буксировочными проушинами.

Расширители колесных арок тоже оригинальные, причем, что называется, и по форме, и по содержанию: в них размещены повторители поворота. Рейлинги на крыше закрыты обтекателем со встроенным дополнительным светом. Эти и прочие детали, придуманные Ярцевым, не делают Патриот принципиально иной машиной — такой обвес вполне можно было бы реализовать силами профессионального тюнинг-ателье.

Кстати, в Европе российский дизайнер Ярцев, некогда разработавший облик автомобиля ВАЗ-2110, с 1990-х годов сотрудничает со многими именитыми компаниями — из автомобильной сферы достаточно назвать, например, Hamann, Lorinser и экзотичный для нас Erich Bitter Automobil. А в России уже несколько лет работает с Larte Design, реализующей тюнинг-проекты на основе Range Rover, Infiniti, Tesla. Также Ярцев участвовал в создании облика «юбилейной Нивы» для европейского рынка от компании Partisan Motors.

Реальных планов по представленному проекту на базе УАЗа Патриот пока нет.

Как известно, сам УАЗ от собственных новых разработок отказался и в ближайшие годы будет совершенствовать Патриот в его нынешнем виде.

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Фото: журнал «Автоброкер Клуб»