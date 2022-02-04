Представлен УАЗ Патриот для активного отдыха

Известный российский и европейский дизайнер Владимир Ярцев представил эскиз внедорожника УАЗ Патриот для активного отдыха и путешествий. Изображением в Instagram поделился журнал «Автоброкер Клуб». Передняя часть показанной машины существенно отличается от серийного Патриота: внимание привлекают нестандартная оптика с круглыми фарами, «вписанная» в штатные места крепления, и маска передка, переходящая в силовой бампер с двумя массивными буксировочными проушинами.
Расширители колесных арок тоже оригинальные, причем, что называется, и по форме, и по содержанию: в них размещены повторители поворота. Рейлинги на крыше закрыты обтекателем со встроенным дополнительным светом. Эти и прочие детали, придуманные Ярцевым, не делают Патриот принципиально иной машиной — такой обвес вполне можно было бы реализовать силами профессионального тюнинг-ателье.
Кстати, в Европе российский дизайнер Ярцев, некогда разработавший облик автомобиля ВАЗ-2110, с 1990-х годов сотрудничает со многими именитыми компаниями — из автомобильной сферы достаточно назвать, например, Hamann, Lorinser и экзотичный для нас Erich Bitter Automobil. А в России уже несколько лет работает с Larte Design, реализующей тюнинг-проекты на основе Range Rover, Infiniti, Tesla. Также Ярцев участвовал в создании облика «юбилейной Нивы» для европейского рынка от компании Partisan Motors.
Реальных планов по представленному проекту на базе УАЗа Патриот пока нет.
- Как известно, сам УАЗ от собственных новых разработок отказался и в ближайшие годы будет совершенствовать Патриот в его нынешнем виде.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: журнал «Автоброкер Клуб»