Mercedes-Benz снял фильм о вампирах

Это кажется забавным, но прошлогодний фильм компании с персонажами, похожими на пришельцев из «Звездного пути», привел к взрывному росту продаж.

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Чтобы продать еще больше внедорожников G-класса, немецкий автопроизводитель снял восьмиминутный фильм о вампирах, назвав его «Бессмертная любовь». В каком-то смысле Mercedes-Benz G-класса подходит вампирам.

В частности, у него неподвластный времени дизайн, и многие не поймут, какого года выпуска внедорожник перед ними. То есть, как и вампиры, автомобиль не стареет. Кстати, Лада Нива или УАЗ Хантер им тоже подошли бы.

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G

Mercedes-Benz, как мы уже упомянули, не первый раз снимает странные на первый взгляд фильмы. Например, помните концепт EQG, показанный на автосалоне в Мюнхене в прошлом году?В фильме про этот электрический вариант—класса были люди, похожие на героев «Звездного пути». В итоге в 2021 году было продано 41 174 новых внедорожника G-класса — новый рекорд компании.

А вот забавный факт: на съемках Бондианы использовали 28 тонн лимонада. Для чего? Ответ вы узнаете здесь.

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Фото, видео: Mercedes-Benz