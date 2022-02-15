Mercedes-Benz снял фильм о вампирах — журнал За рулем

Mercedes-Benz снял фильм о вампирах

Это кажется забавным, но прошлогодний фильм компании с персонажами, похожими на пришельцев из «Звездного пути», привел к взрывному росту продаж.

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Чтобы продать еще больше внедорожников G-класса, немецкий автопроизводитель снял восьмиминутный фильм о вампирах, назвав его «Бессмертная любовь». В каком-то смысле Mercedes-Benz G-класса подходит вампирам.

В частности, у него неподвластный времени дизайн, и многие не поймут, какого года выпуска внедорожник перед ними. То есть, как и вампиры, автомобиль не стареет. Кстати, Лада Нива или УАЗ Хантер им тоже подошли бы.

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Mercedes-Benz, как мы уже упомянули, не первый раз снимает странные на первый взгляд фильмы. Например, помните концепт EQG, показанный на автосалоне в Мюнхене в прошлом году?

В фильме про этот электрический вариант G—класса были люди, похожие на героев «Звездного пути». В итоге в 2021 году было продано 41 174 новых внедорожника G-класса — новый рекорд компании.

Mercedes-Benz снял фильм о вампирах

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Фото, видео: Mercedes-Benz

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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

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