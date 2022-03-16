ГИБДД напомнила о нововведениях марта — журнал За рулем

ГИБДД напомнила о нововведениях марта

В списке ГИБДД — пять пунктов.

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УГИБДД МВД по Чувашской Республике решило напомнить водителям о важных изменениях для автомобилистов, которые уже вступили в силу.

1. Штраф 2000 рублей

Частью 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ предусматривается штраф в размере 2000 рублей за отсутствие диагностической карты. При этом часть 2 статьи 12.1 КоАП РФ (касалась отсутствия техосмотра у такси, автобусов и грузовиков) утратила силу.

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2. Кому не нужен техосмотр

Диагностическая карта не нужна личным транспортным средствам граждан, который не используется для коммерческой перевозки людей и грузов. Также не требуется техосмотр личным прицепам массой до 3,5 тонн.

3. Техосмотр при постановке на учет в ГИБДД

Он нужен всем без исключения транспортным средствам при совершении любых регистрационных действий, если возраст транспортного средства более четырех лет (включая год изготовления). Техосмотр следует проходить и тем ТС, в конструкцию которых были внесены изменения.

4. Процедура техосмотра

Операторы будут фотографировать автомобиль, и без этих снимков диагностическая карта выдаваться не будет.

5. Медкомиссия

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Начали действовать новые правила прохождения водителями медицинской комиссии. Они сводятся к дополнительному обследованию, если врач-нарколог заподозрит человека в употреблении запрещенных веществ или пристрастии к алкоголю. Проходить врача-нарколога придется и тем, кого лишили прав за вождение в состоянии опьянения.

Фото: ТАСС

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