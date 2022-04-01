ГИБДД выявила 14 тысяч водителей, не оплативших более 50 штрафов

И это только в Москве! Столичная Госавтоинспекция поделилась статистикой.

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С начала года сотрудники Госавтоинспекции выявили в Москве 20 219 фактов уклонения от оплаты штрафов, говорится в Telegram-канале ведомства.

Из них почти 14 тысяч — в отношении водителей, имеющих более 50 штрафов за нарушения ПДД, не оплаченных в установленный срок.

Служба судебных приставов наложила арест на 405 транспортных средств, задержанных сотрудниками Госавтоинспекции.

Автомобили поместили на спецстоянку для решения вопроса об их продаже, чтобы погасить задолженность автовладельца по неуплате штрафов.

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Штраф следует погасить не позднее 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении. Оно вступает в законную силу после 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, которые установлены для обжалования.

Если штраф не оплачен, вступает в силу часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», Неплательщику грозит штраф в двукратном размере от суммы непогашенного, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.