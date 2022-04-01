ГИБДД выявила 14 тысяч водителей, не оплативших более 50 штрафов — журнал За рулем

ГИБДД выявила 14 тысяч водителей, не оплативших более 50 штрафов

И это только в Москве! Столичная Госавтоинспекция поделилась статистикой.

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С начала года сотрудники Госавтоинспекции выявили в Москве 20 219 фактов уклонения от оплаты штрафов, говорится в Telegram-канале ведомства.

Из них почти 14 тысяч — в отношении водителей, имеющих более 50 штрафов за нарушения ПДД, не оплаченных в установленный срок.

Служба судебных приставов наложила арест на 405 транспортных средств, задержанных сотрудниками Госавтоинспекции.

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Автомобили поместили на спецстоянку для решения вопроса об их продаже, чтобы погасить задолженность автовладельца по неуплате штрафов.

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Штраф следует погасить не позднее 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении. Оно вступает в законную силу после 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, которые установлены для обжалования.

Если штраф не оплачен, вступает в силу часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», Неплательщику грозит штраф в двукратном размере от суммы непогашенного, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.


Фото: Depositphotos

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