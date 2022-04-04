Подсчитано, сколько штрафов мы заплатили за год

Впервые общая сумма наложенных с помощью дорожных камер штрафов ГИБДД превысила 100 млрд руб., следует из статистики МВД.

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В 2021 году ГИБДД наложила на водителей 179,5 млн штрафов (+9,6% к 2020 году) на сумму 128,3 млрд руб., из них на конец года было оплачено 72,7 млрд руб. Платить стали охотнее: по итогам 2021 года было оплачено 56,6% из вынесенных постановлений, по итогам 2020 года — 51%.

С помощью камер было выписано 160,7 млн постановлений (+10%) на сумму 104,1 млрд руб. (впервые на такую сумму за всю историю существования дорожных камер в РФ), из них оплачено на конец года 60,3 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Лидирует по штрафам Москва с 31,9 млн постановлений (из них 30,7 млн — по камерам) на 23,7 млрд руб., оплачено около 50% на конец года. У Московской области второе место — 30,1 млн штрафов (из них 28,9 млн — по камерам) на 18 млрд руб.

По другим регионам:

в Татарстане вынесено 8,9 млн штрафов на 6,3 млрд руб.



в Краснодарском крае — 6,3 млн штрафов на 4,6 млрд руб.

в Самарской области — 4,7 млн штрафов на 3,7 млрд руб.

в Башкирии — 4,1 млн штрафов на 2,7 млрд руб.

в Санкт-Петербурге — 6,8 млн штрафов на 4,6 млрд руб.

На Чукотке вынесено штрафов чуть более 6 тыс. за год (на 8 млн руб.). В этом регионе вообще нет камер.

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