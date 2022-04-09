Nissan сделает луноход для НАСА

Это будет интеллектуальный лунный вездеход, технологии которого позже будут перенесены на гражданские автомобили.

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Работать над луноходом Nissan будет вместе с Sierra Space и Teledyne Brown Engineering. Nissan North America предоставит производственные мощности, а также будет отвечать за системы автономного вождения и интеллектуальные системы — то есть аппарат будет полностью самостоятельным.

Как заявил директор Alliance Innovation Laboratory Nissan в Силиконовой долине Маартен Серхуис, ничто не будет мешать впоследствии перенести эти технологии на автомобили модельного ряда Nissan.

«Благодаря этому партнерству мы изучим возможности автономных систем и дистанционного управления, систем управления питанием, интерфейса человек-машина. Затем мы применим эти знания для создания автомобилей на Земле».

Teledyne Brown Engineering и Sierra Space имеют большой опыт создания космических аппаратов. Первая компания построила прототип лунохода в 1960-х годах. Поэтому на ее специалистах — программное обеспечение, проектирование, производство, интеграцию систем в единую сеть, эксплуатация и создание системы питания лунохода.

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Sierra Space займется тоже программным обеспечением, механизмами лунохода, системой связи, наведением и навигацией. За шасси и двигатель будет отвечать компания Arctic Cat (дочка Textron Specialized Vehicles).

У Ниссана уже есть опыт создания луноходов — компания сотрудничает также с Японским агентством аэрокосмических исследований.

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Фото, видео: Nissan