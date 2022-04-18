Названы плюсы и минусы китайских машин

Популярность китайских автомобилей растет за счет ухода из России ряда автопроизводителей.

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Современные китайские автомобили существенно отличаются от тех, что выпускались лет десять назад. Это технологичные машины с привлекательным дизайном, отметил в беседе на радио Sputnic вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его мнению, китайский автопром прошел половину пути к качественному, со всех точек зрения, автомобилю. Это касается и оснащения, и дизайна. Претензия у эксперта есть только к слабосильным двигателям и их сочетаниям с трансмиссиями.

«С точки зрения внешнего вида я бы даже предпочел многие китайские машины, которые у нас представлены, японским. Остаются и слабые стороны: не всегда хорошо соотносятся коробка и двигатель, часто двигатель слабоват. Но появляются и достаточно сбалансированные машины», — заявил Ян Хайцеэр.

Некоторые китайские автопроизводители не имеют описанных проблем благодаря тесной работе с европейскими производителями. Например, Geely использует множество разработок принадлежащей ей Volvo.

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Хайцеэр полагает, что больше дешевых китайских автомобилей не будет — наращивая качество и конкурируя с мировыми лидерами, производители из Поднебесной не будут держать цены на уровне ниже рыночного. Подорожают они и за счет растущих вложений в маркетинг.

Благодаря этому в России будет продаваться все больше и больше китайских автомобилей.

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