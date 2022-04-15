Продажи Lifan в России закончились

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С 2016 года продажи Lifan постепенно снижались и вот дошли до ноля — на складах в России не осталось ни одного автомобиля. В прошлом же году было продано всего 617 машин, а в 2020-м — 1384. Теперь дилеры бренда производят только техническое обслуживание ранее проданных автомобилей. Телефоны пресс-службы Lifan отключены.
Надо отметить, что в начале прошлого десятилетия автомобили Lifan были самыми популярными среди китайских и расходились тиражами более 20 тысяч штук. Секрет успеха был прост — компания продавала в России недорогие седаны и кроссоверы, которые собирались на заводе Derways в Черкесске. Это Solano и X60.
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