Продажи Lifan в России закончились — журнал За рулем

Продажи Lifan в России закончились

В марте 2022 года компания продала в России ноль автомобилей, а с начала года — восемь.

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С 2016 года продажи Lifan постепенно снижались и вот дошли до ноля — на складах в России не осталось ни одного автомобиля. В прошлом же году было продано всего 617 машин, а в 2020-м — 1384. Теперь дилеры бренда производят только техническое обслуживание ранее проданных автомобилей. Телефоны пресс-службы Lifan отключены.

Надо отметить, что в начале прошлого десятилетия автомобили Lifan были самыми популярными среди китайских и расходились тиражами более 20 тысяч штук. Секрет успеха был прост — компания продавала в России недорогие седаны и кроссоверы, которые собирались на заводе Derways в Черкесске. Это Solano и X60.

Продажи Lifan в России закончились

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Аналогично дела обстоят у еще двух китайских автопроизводителей — Brilliance и Zotye. Продажи их автомобилей в марте 2022 года равны нолю, а всего в текущем году, согласно статистике AEB, ими было продано по одному автомобилю.

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Фото: Depositphotos

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