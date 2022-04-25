Nissan научил свои машины уворачиваться от оторвавшихся колес

Лазерный радар значительно улучшил фирменную ниссановскую систему ProPikot.

Nissan Motor показал видео работы прототипа новой системы помощи водителю, которая относительно ныне выпускаемых отличается повышенной эффективностью и практически до нуля снижает риск попадания в ДТП.

Комплекс получает информацию о дорожной обстановке посредством лидара, радара и камер. Система с высокой точностью распознает форму объектов и расстояние до них, а также учитывает текущую окружающую обстановку. Данные анализируются нон-стоп, при возникновении неожиданных препятствий, автоматически предпринимаются меры для того, чтобы избежать столкновения — это может быть и замедление автомобиля, и совершение маневра автопилотом, и оба действия одновременно.

Экспериментальный образец нового комплекса работает в составе седана Nissan Skyline V37, он носит наименование ProPilot Concept Zero.

Преимущества комплексу обеспечивает высокопроизводительный лидар производства компании Luminar (США), а также передовой софт, который в цифровой среде обучили правильному реагированию на бесчисленное количество сценариев аварийно-опасных ситуаций (здесь партнером выступила фирма Applied Intuition, также из США).

Nissan ProPilot Concept Zero

В демонстрационном ролике можно заметить, что ProPilot Concept Zero расценивает как препятствия не только автомобили, велосипедистов и пешеходов, он также различает отлетевшее колесо от соседней по потоку машины.

Новая система станет серийной к середине 2020-х, ее массовое внедрение на автомобилях Nissan ожидается с 2030 года.

Нынешняя версия ниссановского полуавтопилота ProPilot 2.0 включает в себя интеллектуальный круиз-контроль, автоматическое торможение в городе и на трассе, контроль за движением по полосе. При активации комплекса водитель должен продолжать контролировать автомобиль, не снимая рук с рулевого колеса, и быть готовым взять управление на себя, если система столкнется с затруднениями. ProPilot работает на основе данных с камер и радара, лидар в его состав не входит.

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