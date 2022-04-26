Volvo и Jaguar Land Rover сокращают российские офисы

Шведская марка намерена сохранить гарантийные обязательства, по JLR ясности пока нет.

Volvo Cars и Jaguar Land Rover сокращают около 80% сотрудников российского офиса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Volvo Cars продолжит оказывать гарантийную поддержку российским клиентам и сохранит персонал, обеспечивающий сервис. Компания также оставила дилерам доступ к системам диагностики автомобилей, в отличие от марки Cadillac, которая отключила дилеров от систем сканирования состояния автомобилей и их обновлений. Источники среди дилеров говорят о том, что Volvo Cars также разрешила дилерам сократить штат до разумного.

JLR фактически уходит из РФ, оставляя в штате лишь персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица. Продолжит ли JLR поддерживать сервисное обслуживание своих автомобилей, пока неизвестно.

JLR принадлежит индийской Tata Motors, но производят машины в Великобритании, шведская Volvo Cars — китайскому автоконцерну Geely.

Экспорт в Россию машин премиального сегмента, куда входят эти бренды, уже ограничен санкциями EC и Великобритании (запрет ввоза в РФ машин дороже 50 тыс. долларов и предметов роскоши, к которым относятся премиальные марки авто).

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Санкции затрудняют и гарантийную поддержку уже проданных автомобилей — европейские таможни не выпускают запчасти и компоненты к ним. Отсутствие гарантийной поддержки грозит судебными исками и банкротством дистрибьюторам и импортерам. Поэтому, по словам источников, в Volvo готовы оплачивать дилерам оригинальные запчасти, найденные ими на рынке и ввезенные по схеме параллельного (серого) импорта.

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