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Российский автомобильный завод Haval (бренд китайской компании Great Wall Motor) в Тульской области приостанавливает производство с 30 апреля по 15 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ООО «Хавейл Мотор Рус».

Собеседник агентства пояснил, что остановка носит плановый характер и случается раз в год. В это время проводятся техническое обслуживание оборудования и инвентаризация. Производство будет возобновлено 16 мая.

Завод Haval полного цикла расположен на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области. Производственный комплекс включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки и производство компонентов. Инвестиции в первую очередь предприятия превысили 500 млн долларов.

На предприятии собирают рамный внедорожник H9, а также кроссоверы F7 и F7x, Dargo и Jolion.

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Только вчера глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что завод Haval в Туле продолжает производство, как и то, что не прекращают выпуск Hyundai и Kia.

Однако позже южнокорейский производитель Hyundai Motor опроверг эту информацию, сообщив, что завод в России приостановил работу без какого-либо решения о времени возобновления производства. Заявление Hyundai Motor процитировало южнокорейское агентство Yonhap.

Минпромторг дал автоконцернам время до июня, чтобы те определились, уходят они или остаются.



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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС