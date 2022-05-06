Hyundai начал строить шагающих роботов — журнал За рулем

Hyundai начал строить шагающих роботов

Они могут ездить по дорогам на колесах, как обычные автомобили, и перемещаться по любой местности, перешагивая препятствия.

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За прошедшие годы Hyundai представила ряд концептов, которые не останутся лишь демонстрацией полета мысли инженеров компании. Не так давно в Hyundai заявили о планах инвестировать 20 млн долларов в проектирование и производство автомобилей в Бозмане (штат Монтана, США).

Hyundai начал строить шагающих роботов

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Новый центр исследований, разработок и лабораторий Hyundai New Horizons Studio расположится в Университете штата Монтана. Площадь центра составит до 1400 квадратных метров, и там будут разрабатываться автомобили следующего поколения — шагающие. Здесь же они будут тестироваться и собираться на заказ для частных лиц и компаний.

Фото, видео: Hyundai

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