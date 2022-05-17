Новый китайский внедорожник. Ждать в России? — журнал За рулем

Новый китайский внедорожник. Ждать в России?

Внешне он похож на смесь Jeep, Toyota Land Cruiser и Ford Explorer.

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Китайский автопроизводитель BAIC выпустил новый внедорожник — BJ60. Этот автомобиль имеет рамную конструкцию и будет конкурировать с другим китайским внедорожником — Tank 500.

BJ60 (название определенно надо менять) имеет длину 5020 мм, ширину 1925 мм и высоту 1955 мм, а его колесная база составляет 2820 мм. То есть, внедорожник оказался больше, чем Toyota Land Cruiser 300! В модельной же линейке BAIC этот внедорожник не самый большой — есть еще BJ90, который построен на базе Mercedes-Benz GLS предыдущего поколения.

Новый китайский внедорожник. Ждать в России?

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Внешность BAIC BJ60 позаимствована у нескольких моделей. Решетка радиатора с подсветкой, сливающаяся со светодиодными фарами, — от Jeep (только количество прорезей меньше), крылья и линия окон — от Toyota Land Cruiser, а задние фонари похожи на оптику Ford Explorer.

Новый китайский внедорожник. Ждать в России?

Внедорожник имеет три ряда сидений, обитые белой перфорированной кожей. Будет и пятиместный вариант. Есть цифровая приборная панель, 12-дюймовый отдельно стоящий дисплей информационно-развлекательной системы, проекционный дисплей (на лобовое стекло), аудиосистему премиум-класса, атмосферная подсветка салона, подогрев сидений и панорамная крыша.

Новый китайский внедорожник. Ждать в России?

Новый китайский внедорожник. Ждать в России?

Новый китайский внедорожник. Ждать в России?

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Оснащаться внедорожник будет гибридной силовой установкой, способной прохать на одной заправке до 1000 км, разгоняя тяжелую машину до 100 км/ч за 6 секунд. Привод будет исключительно полным, с блокировкой дифференциала и множеством систем для езды по бездорожью.

Цена BAIC BJ60 еще не объявлена. Неизвестно и то, намерена ли компания выходить за пределы китайского рынка (на российский) вслед за брендом Tank, принадлежащим концерну Great Wall. Но в складывающейся ситуации это очень даже вероятно.

Фото: BAIC

Новый китайский внедорожник. Ждать в России?

Внешне он похож на смесь Jeep, Toyota Land Cruiser и Ford Explorer.

Новый китайский внедорожник. Ждать в России? — фото 1333684Новый китайский внедорожник. Ждать в России? — фото 1333680Новый китайский внедорожник. Ждать в России? — фото 1333681Новый китайский внедорожник. Ждать в России? — фото 1333682Новый китайский внедорожник. Ждать в России? — фото 1333683Новый китайский внедорожник. Ждать в России?
Новый китайский внедорожник. Ждать в России?

Внешне он похож на смесь Jeep, Toyota Land Cruiser и Ford Explorer.

Новый китайский внедорожник. Ждать в России? — фото 1333682Новый китайский внедорожник. Ждать в России? — фото 1333681Новый китайский внедорожник. Ждать в России? — фото 1333680Новый китайский внедорожник. Ждать в России? — фото 1333683Новый китайский внедорожник. Ждать в России? — фото 1333684Новый китайский внедорожник. Ждать в России?
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