На замечание о неправильной парковке таксист стал угрожать ножом — журнал За рулем

На замечание о неправильной парковке таксист стал угрожать ножом

Произошло это в городе Артеме Приморского края, конфликт с прохожим попал на видео.

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В дежурную часть полиции города Артём поступило сообщение, что в районе одного из домов по улице Лазо неизвестный угрожает мужчине ножом, сообщило УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыли полицейские, но до их приезда нарушитель успел скрыться, сев в свое такси.

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Полицейские опросили потерпевшего и возможных свидетелей и установили, что гражданин сделал замечание таксисту, который припарковал транспортное средство в неположенном месте.

Нарушитель выбежал из автомашины и ударил прохожего кулаком, демонстрируя при этом нож.

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Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность и местонахождение дебошира. 48-летнего таксиста доставили в отдел полиции, где он во всем признался.

Мужчина пояснил, что, не найдя парковочного места, ему пришлось остановиться на тротуаре, чтобы забрать пассажира. Случайный прохожий сделал ему замечание, в результате чего разгорелся конфликт.

Органами правопорядка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Фото: Depositphotos

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