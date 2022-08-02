Новая Toyota Camry - первая информация

Седан со сменой поколения может получить внешность в стиле Toyota Crown и новый двигатель.

Материалы по теме Toyota возвращает деньги за непоставленные внедорожники

Сразу оговоримся, что использованные изображения являются неофициальными — это лишь предположение автомобильного дизайнера Теоттл. В качестве исходника он использовал концепт Crown Sport. И результат весьма впечатляет.

Ожидается, что Camry следующего поколения появится не скоро — в следующем году или даже в 2024-м. О машине известно очень мало. Загадкой остается и внешность. Но если она будет такой же, как на рендерах ниже, то недовольных, надо думать, не будет.

Toyota Crown Sport Concept — кросс-седан, но Теоттл изменил пропорции машины и ее дизайн, чтобы «натянуть» его на кузов нынешней Camry.

В результате Camry девятого поколения получила светодиодные фары в виде клешней омара, большой воздухозаборник и черные глянцевые колесные диски. Сзади видны черный узкий спойлер, светодиодная полоса, соединяющая узкие фонари, а также большой черный диффузор, благодаря которому автомобиль кажется шире.

Материалы по теме Toyota обновила кроссовер RAV4

Camry следующего поколения сохранит платформу GA-K, но, возможно, колесная база автомобиля станет длиннее, а салон, следовательно, — просторнее.

Есть вероятность того, что Toyota откажется от 3,5-литрового бензинового двигателя V6, на смену которому придет 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом мощностью примерно 269 л.с. и 420 Нм.

Изображения, видео: Theottle