Новая Toyota Camry — первая информация — журнал За рулем

Новая Toyota Camry - первая информация

Седан со сменой поколения может получить внешность в стиле Toyota Crown и новый двигатель.

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Сразу оговоримся, что использованные изображения являются неофициальными — это лишь предположение автомобильного дизайнера Теоттл. В качестве исходника он использовал концепт Crown Sport. И результат весьма впечатляет.

Ожидается, что Camry следующего поколения появится не скоро — в следующем году или даже в 2024-м. О машине известно очень мало. Загадкой остается и внешность. Но если она будет такой же, как на рендерах ниже, то недовольных, надо думать, не будет.

Новая Toyota Camry — первая информация

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Toyota Crown Sport Concept — кросс-седан, но Теоттл изменил пропорции машины и ее дизайн, чтобы «натянуть» его на кузов нынешней Camry.

Новая Toyota Camry — первая информация

В результате Camry девятого поколения получила светодиодные фары в виде клешней омара, большой воздухозаборник и черные глянцевые колесные диски. Сзади видны черный узкий спойлер, светодиодная полоса, соединяющая узкие фонари, а также большой черный диффузор, благодаря которому автомобиль кажется шире.

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Camry следующего поколения сохранит платформу GA-K, но, возможно, колесная база автомобиля станет длиннее, а салон, следовательно, — просторнее.

Есть вероятность того, что Toyota откажется от 3,5-литрового бензинового двигателя V6, на смену которому придет 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом мощностью примерно 269 л.с. и 420 Нм.

Изображения, видео: Theottle

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Отзывы о Toyota Camry (7)

Toyota 2012 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

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