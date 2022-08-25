В Москве открыли новый завод по выпуску автокомпонентов

Предприятие является одним из ключевых производителей кузовных деталей для АВТОВАЗа и может стать важным партнером нового завода «Москвич».

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Компания «Альфа Автоматив Техноложиз», которая занимается штамповкой кузовных деталей для автомобилей из листовой стали, завершила строительство нового завода и получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Таким образом, закончен масштабный проект по релокации и модернизации производственных мощностей предприятия с территории АМО «ЗИЛ».

«Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ) — один из ведущих российских производителей кузовных деталей с объемом выпуска более 9,5 млн запчастей в год.

Основным клиентом компании ААТ был альянс Renault — Nissan — АВТОВАЗ. Завод ЗАО «Рено Россия» являлся ключевым потребителем кузовных деталей предприятия, еще 45–50% продукции использовал АВТОВАЗ.

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Компания была основана еще в 2007 году и располагалась в промзоне ЗИЛ. Когда столичные власти решили реорганизовать промзону, встал вопрос переноса производства. В итоге город выделил под строительство нового здания 36,6 тыс. кв. метров в районе Бирюлево Западное, а объем инвестиций в строительство превысил 2,9 млрд рублей.

На мощностях нового завода планируется выпускать свыше 150 видов штампованных деталей для более чем 250 тысяч комплектов легковых автомобилей в год.

Это обеспечит, в том числе, высокую долю локализации продукции зарубежных автопроизводителей на территории России.

Новое предприятие обеспечит работой более 330 человек.

Фото: mos.ru