Почти без иномарок: АВТОВАЗ вернулся к объемам продаж 2005 года

Тогда иномарок в стране было еще не слишком много и АВТОВАЗ занимал 38,7% всего рынка новых авто.

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Кризис в поставках запчастей и остановка многих автосборочных производств в значительной степени поменяли расклад сил на автомобильном рынке России. Более половины всех продаж новых легковых автомобилей — это Lada и китайские бренды, отмечает эксперт аналитического агентства «Автостат». Обе эти доли находятся в стадии постоянного роста — «китайцы», например, к концу августа заняли уже 25% рынка.

А доля продукции АВТОВАЗа, еще в июле превысившая показатель в 30% всех продаж новых легковых автомобилей, в августе приблизилась к 40%! Стоит вспомнить, что еще совсем недавно она была существенно меньше: по данным АЕБ, в худшем за последние 10 лет 2014 году она составила всего 15,5%, а в рекордном 2020-м едва поднялась до 21,5%...

Демонстрируемый сейчас уровень — это цифры 2005 года, когда иномарок в стране было еще не слишком много и АВТОВАЗ занимал 38,7% всего рынка новых авто. Но если тогда год от года цифра неуклонно снижалась (для справки, в 2001-м она и вовсе составляла 48,6%), то сейчас нас ждет обратный процесс.

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Эксперты говорят, что в 2023 году доля Lada и китайских марок еще увеличится. Причем чья роль в итоге окажется главенствующей, сказать однозначно нельзя. По итогам первого полугодия 2022 года количество дилерских центров китайских марок в РФ в 1,5 раза превысило число российских.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС