Во что превратили новый Nissan X-Trail

Это уже не традиционный кроссовер, а настоящий БЕЛАЗ, только маленький.

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Да, это среднеразмерный кроссовер с тремя рядами сидений, двигателем внутреннего сгорания и полным приводом, но с электрифицированной трансмиссией.

Упомянутый двигатель внутреннего сгорания имеет всего три цилиндра, 1,5 литра объема и турбину, а в его задачи не входит передача крутящего момента на колеса через коробку передач (которой у машины просто нет). Это всего лишь генератор.

То есть мотор заряжает батарею, которая отдает энергию электродвигателям, крутящим колеса (как у карьерных самосвалов БЕЛАЗа).

На ходу новый Nissan X-Trail ведет себя как электромобиль, мгновенно ускоряясь за счет того, что все 330 Нм крутящего момента доступны с самых минимальных оборотов. В итоге до 100 км/ч машина с 1,5-литровым мотором разгоняется за 7 секунд.

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А все потому, что суммарная мощность электромоторов составляет 210 л.с. Максимальная же скорость составляет приемлемые 180 км/ч.

Главная прелесть нового Nissan X-Trail — его не нужно заряжать: просто заливаем бензин в бак, как привыкли, и едем.

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Фото: Nissan