Назван самый раздражающий фактор осени

17% наших подписчиков в Viber бесит вообще все! Их вполне можно понять, но эта группа читателей — не самая многочисленная.

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Осенью у автомобилистов появляется множество новых забот. Опытным они представляются по большей части мелкими и почти незаметными, однако на ежедневную картину дня они все же влияют — и сказываются на нашем эмоциональном состоянии. Как осень в целом влияет на автолюбителей? Что их раздражает больше всего? Задавшись целью выяснить это, мы провели опрос среди подписчиков «За рулем» в Viber.

Мы спросили, что, по их мнению, является главной причиной не любить осень? Среди вариантов ответа были предложены довольно разноплановые пункты. Стоит отметить, что некоторые из них так и не собрали хоть сколько-нибудь весомую часть голосов.

В частности, оказалось, что подавляющее большинство наших подписчиков абсолютно не волнуют проблемы с запотеванием и замерзанием стекол по утрам — очевидно, наличие автозапуска или пяти лишних минут на восстановление обзорности в должной мере решают этот вопрос. Тем не менее, неудобным данные обстоятельства считают 15 человек из 2628 ответивших.

* в пункт «Прочее» включены варианты ответов «Холодина, прогревы, расход» (2%), «Всюду набивается опавшая листва» (1%) «Попытки отогреть/очистить стекла с утра» (менее 1%)

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Почти столь же незначительное влияние на настроение автомобилистов оказывает листва, имеющая свойство набиваться в вентиляцию и стоки кузова — эта проблема волнует всего 29 человек, или 1% пользователей. Повышенный расход в связи с прогревами двигателя беспокоит всего 2% (78 человек) наших подписчиков из числа ответивших.

Первые заморозки, утренний лед и скорая перспектива смены покрышек не радуют 4% респондентов, это 92 человека. А вот следующая категория — уже довольно многочисленная: 17% (421 человек) недовольны абсолютно всем, что связано с осенью! Что касается самого раздражающего осеннего фактора, то его особо выделяют 19% (500 респондентов) — это дожди, слякоть и, как следствие, всегда грязная машина.

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Однако есть и еще более многочисленная группа наших читателей — тех, кто считает, что осень — это отличная пора, и не любить ее совершенно нет поводов. Такого мнения придерживаются 57% подписчиков, принявших участие в опросе.

Ранее мы спрашивали в соцсетях, где автолюбители предпочитают мыть машину — результаты опроса получились довольно интересными.

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Фото: Depositphotos