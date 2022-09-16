В следующем году льготное кредитование будет урезано

Программы не свернут полностью, но объемы, выделяемые в рамках господдержки спроса, могут стать существенно скромнее.

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По предварительным данным, на субсидирование автомобильных кредитов, представленное программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», должно было быть направлено 13,3 млрд рублей, а на лизинговые программы — еще 5,1 млрд рублей. Для сравнения: в этом году господдержка спроса на автотехнику стартовала лишь в середине лета, и в бюджете были прописаны льготное автокредитование (10,2 млрд рублей) и льготный лизинг (4,9 млрд рублей).

Однако на деле может выйти не увеличение объемов господдержки, а, напротив, их сокращение. Как сообщает «Коммерсант», из-за ухода из России иностранных брендов и остановки их российских заводов от них прекратились поступления в рамках утильсбора. А стимулирование покупательского спроса в автомобильном секторе субсидировалось государством как раз за счет этого утильсбора.

Есть утильсбор от импорта машин, который в текущем году вырос, но его отрасли отдавать пока не хотят, пишет источник.

В итоге вместо ожидаемых 13,3 млрд рублей льготное автокредитование будет субсидировано на сумму менее 10 млрд рублей.

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В лучшие годы эта статья расходов госбюджета составляла около 15 млрд рублей. Издание отмечает: сейчас нет подтверждения сумм, заложенных в следующем году на основную программу автокредитования, не говоря уже о ресурсах на импортозамещение компонентов.

Меж тем, летом был зафиксирован рост количества выдаваемых автокредитов — столичный регион, Санкт-Петербург и Татарстан вышли в лидеры.

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