Мошенники наживались на автостраховках: раскрыта преступная схема

В преступную группировку входило пятеро жителей Стерлитамака.

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В Республике Башкортостан сотрудники полиции пресекли серию мошеннических действий в сфере автострахования. По подозрению в преступлениях задержана организованная группа из пяти жителей города Стерлитамака.

Злоумышленники подстраивали фиктивные ДТП, обращались в страховые компании и получали выплаты, а на машинах делали самый дешевый косметический ремонт. Для этих целей в парке мошенников было 8 «рабочих» автомобилей, все они сейчас изъяты.

Для постановочных аварий подбирались безлюдные места. Все фиксировалось на видеорегистратор одного из участников преступной группировки, который затем выступал в роли случайного свидетеля.

Правоохранители уже установили 13 подставных аварий, устроенных злоумышленниками, но их могло быть и больше.

Ущерб, причиненный страховым компаниям, оценивается в 2 млн рублей.