Мошенники наживались на автостраховках: раскрыта преступная схема

В Республике Башкортостан сотрудники полиции пресекли серию мошеннических действий в сфере автострахования. По подозрению в преступлениях задержана организованная группа из пяти жителей города Стерлитамака.
Злоумышленники подстраивали фиктивные ДТП, обращались в страховые компании и получали выплаты, а на машинах делали самый дешевый косметический ремонт. Для этих целей в парке мошенников было 8 «рабочих» автомобилей, все они сейчас изъяты.
Для постановочных аварий подбирались безлюдные места. Все фиксировалось на видеорегистратор одного из участников преступной группировки, который затем выступал в роли случайного свидетеля.
Правоохранители уже установили 13 подставных аварий, устроенных злоумышленниками, но их могло быть и больше.
Ущерб, причиненный страховым компаниям, оценивается в 2 млн рублей.
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