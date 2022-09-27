Финский магазин отказался продавать автозапчасти россиянам

Там подозревают, что так наши соотечественники пытаются обойти санкции.

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В магазине автозапчастей Auto-Suni в городе Лаппеенранта (Финляндия) отказались продавать запчасти россиянам. Директива исходит от импортеров и производителей запчастей и основана на санкциях ЕС против России, пишет финское издание Kauppalehti.

Речь идет о клиентах, которые хотели закупить большую партию запчастей. По словам Антти Мякитало, директора по техническому обслуживанию Auto-Suni, там знают, что с начала спецоперации в России ощущалась нехватка запчастей.

«Мы не продаем запчасти клиентам, которые потом их перепродают. Контракты это запрещают. Мы продаем только ремонтным мастерским, с которыми заключены контракты, и финским частным клиентам, которые используют их для своих автомобилей».

Когда кто-то заказывает, допустим, 15 штук масляных фильтров, понятно, что они предназначены для перепродажи. Это означает, что они пойдут к дилеру, а не к частному автовладельцу, отмечает он.

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Поставщики магазина — европейские автопроизводители, которые на данный момент не поставляют запчасти в Россию. Поэтому россияне пытаются закупить запчасти в обход санкций. Хотя были лишь единичные случаи, и российских клиентов становится с каждым днем все меньше. Но если запчасть экспортируется, магазин ее не продаст. Для бизнеса это несущественные потери, отметил Мякитало.

Он не захотел комментировать политику других местных магазинов.

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