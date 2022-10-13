Россия пересаживается на б/у. Выяснили, неужели всё так серьезно?

Опрос показал, что только 7% опрошенных готовы приобрести новый автомобиль в нынешних условиях.

Статистика говорит о том, что на автомобили с пробегом теперь обращают внимание даже те, кто раньше такую альтернативу и не рассматривал. На прошедшей неделе «За рулем» и аналитическое агентство «Автостат» провели опрос: Россия пересаживается на б/у авто, а вы?

Выяснилось, что 83% наших читателей вообще пока не собираются менять транспортное средство, из них 17% подождут, пока ситуация на рынке стабилизируется, тогда и примут решение, 10% купят машину с пробегом, и только 7% готовы приобрести исключительно новую.

Мнение эксперта

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:

Во-вторых, из новых автомобилей на рынке фактически остались Лады, «уазики» и «китайцы», а остальные производители распродают запасы, которые с каждым месяцем снижаются. Да, есть программа господдержки, но по ней вам «светят» LADA Granta и Niva, УАЗ Патриот и Хантер, Haval Jolion… Конечно, можно обратиться к схеме параллельного импорта и заказать машину за рубежом, но тут есть свои риски, например отсутствие гарантии на новый автомобиль. Но в любом случае выбор сегодня стал намного меньше.

Материалы по теме FAW привезет в Россию китайские Фольксвагены?

А вот на «вторичке» его значительно больше, да и автомобили там заметно дешевле. Поэтому можно подобрать устраивающий вас вариант. Другой вопрос: насколько активно россияне стремятся продавать свои автомобили?

Поэтому я бы обратился к статистике, которая не врет. Известно, что в кризисные периоды соотношение между продажами новых и подержанных машин смещается в сторону вторых. Так, по нашим данным, в последние 7 лет это соотношение составляло от 1:3 до 1:4. А вот с марта 2022 года оно стало резко меняться и, в среднем, по нынешнему году равно 1:6,5. То есть, на 2 купленных новых автомобиля приходится 13 с пробегом. По всей видимости, в ближайшее время оно может еще вырасти.

Тем временем в дилерских центрах ощущается нехватка персонала для продажи подержанных автомобилей.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: Depositphotos