Юрист рассказал, за что могут оштрафовать на заправке

В основном, речь идет о нарушении правил противопожарной безопасности.

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Территория АЗС является пожароопасным объектом, где действуют нормы и правила противопожарной безопасности, напомнил агентству «Прайм» юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

За курение

Если, скажем, водитель закурил на территории АЗС, его могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 6. 24 КоАП («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»). Штраф составит от 500 до 1500 рублей.

За работающий двигатель

Если водитель заправляет машину с работающим двигателем или ремонтирует автомобиль на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок, его могут привлечь к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности») и назначить штраф, в зависимости от тяжести совершенного проступка, до 50 тысяч рублей.

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За нарушения ПДД

На территории АЗС распространяются и обычные правила дорожного движения. Так, как правило, установлен запрещающий знак ограничения скорости (п. 3.24 ПДД) 5 км/ч. За нарушение этого требования водителю может грозить штраф от 500 до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на 6 месяцев.

Если после заправки водитель не вынул из бензобака заправочный пистолет и начал движение, в результате повредилось заправочное оборудование — оторвался шланг, его действия будут квалифицированы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП (Оставление водителем места ДТП). Ему грозит штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ну и самое распространенное нарушение на заправках — въезд на территорию АЗС по дороге, предназначенной только для выезда, «под кирпич», влечет за собой предупреждение или штраф в размере 500 рублей.