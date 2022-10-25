Нам рассказали, кто чаще берет автокредиты — журнал За рулем

Нам рассказали, кто чаще берет автокредиты

Спойлер: это женатые мужчины старше 30 лет.

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Кредиты на покупку автомобиля в России чаще всего берут женатые мужчины от 31 до 40 лет (36%) с высшим образованием, состоящие в браке, передает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Всего было проанализировано более 30 тысяч выданных в 2022 году автокредитов.

25% заемщиков покупают автомобиль в кредит уже в возрасте до 30 лет. Еще четверть берут взаймы у банка при покупке машины в возрасте от 41 до 50 лет, возраст 17% клиентов — от 21 до 30 лет, остальные — люди от 51 года и старше.

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Мужчины покупают авто на заемные средства чаще женщин — 63% к 37%.

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У 60% автозаемщиков нет детей, у 21% — один ребенок, у 15% — двое, а у 4% — три и более.

62% заемщиков — это люди с высшим образованием, доля тех, кто имеет среднее профессиональное образование — 30%. 69% клиентов банков состоят в браке, причем женатых мужчин больше, чем женщин, состоящих в браке, — 72% к 62%.



Фото: АГН «Москва»

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