«Москвич», «Урал», «Малыш», «Нева», «Зиронька», «Радуга», «Орь», внедорожник «Муравей», мотороллер «Крошка», самолет «Ракета» — вы их помните?

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Кремль в Измайлово обзавелся новой музейной экспозицией — теперь гости смогут увидеть коллекцию из 300 педальных машинок из нашего детства! А посетители в возрасте от 4 до 7 лет-- и покататься на многих из них.

Подготовка к открытию музейного пространства заняла два года, рассказал основатель музея Олег Багров.

А блогосфера уже успела оценить усилия авторов по достоинству. Например, ютубер АLeksey Mercedes снял эффектный и познавательный шортс. Кстати, это один из множества его ремейков на легендарное видео «Разгон до сотки? Да!».

https://www.youtube.com/shorts/Tdq07BPxNGg

Фото: АГН «Москва»