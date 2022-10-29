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Кремль в Измайлово обзавелся новой музейной экспозицией — теперь гости смогут увидеть коллекцию из 300 педальных машинок из нашего детства! А посетители в возрасте от 4 до 7 лет-- и покататься на многих из них.
Подготовка к открытию музейного пространства заняла два года, рассказал основатель музея Олег Багров.
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А блогосфера уже успела оценить усилия авторов по достоинству. Например, ютубер АLeksey Mercedes снял эффектный и познавательный шортс. Кстати, это один из множества его ремейков на легендарное видео «Разгон до сотки? Да!».
https://www.youtube.com/shorts/Tdq07BPxNGg
Фото: АГН «Москва»