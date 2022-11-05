Зачем нужна такая машина? Спорим, не угадаете!

Компоновкой салона (если его можно так назвать) она немного напоминает современные минивэны, но пропорции, размеры колес и вообще внешний вид...

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Автомобилистам дня сегодняшнего весьма затруднительно будет определить, для каких целей использовался автомобиль со столь странными пропорциями и компоновкой. А ведь это одна из наиболее интересных машин эпохи Второй мировой войны. FIAT-SPA TM 40 стал итальянским ответом на гусеничные тягачи СССР и полугусеничные машины Германии.

Итальянские инженеры справедливо решили, что колесный тягач будет гораздо дешевле в разработке, внедрении и в эксплуатации, чем тяжелые гусеничные аппараты. А использовался FIAT-SPA TM 40... для буксировки гаубиц! Историю создания и боевой путь машины рассказывает Youtube-канал «Автомобильная Россия».

Видео: Youtube-канал