Зачем нужна такая машина? Спорим, не угадаете!

Автомобилистам дня сегодняшнего весьма затруднительно будет определить, для каких целей использовался автомобиль со столь странными пропорциями и компоновкой. А ведь это одна из наиболее интересных машин эпохи Второй мировой войны. FIAT-SPA TM 40 стал итальянским ответом на гусеничные тягачи СССР и полугусеничные машины Германии.
Итальянские инженеры справедливо решили, что колесный тягач будет гораздо дешевле в разработке, внедрении и в эксплуатации, чем тяжелые гусеничные аппараты. А использовался FIAT-SPA TM 40... для буксировки гаубиц! Историю создания и боевой путь машины рассказывает Youtube-канал «Автомобильная Россия».
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