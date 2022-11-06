Наш ответ Фольксвагену! Купили бы такой Запорожец?

Были в истории Запорожского автомобильного завод и иные направления инженерной мысли — интересные, но закончившиеся, как и множество других перспективных проектов в автопроме СССР, на пыльной полке архива.
Однако взглянуть на то, каким мог бы быть Запорожец для всей семьи в том случае, если в семье семь или восемь человек, всегда интересно. Делаем это благодаря YouTube-каналу «Автомобильная Россия» и его обзору на ЗАЗ-970, советскому аналогу легендарного Volkswagen T1.
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Видео: YouTube
Фото: из архива «За рулем»