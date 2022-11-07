АВТОВАЗ нашел поставщика важного компонента для новой Весты — журнал За рулем

АВТОВАЗ нашел поставщика важного компонента для новой Весты

Производитель будет не тот, что подобрали для Ларгуса, но география сохраняется.

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Поставщиком антиблокировочной системы тормозов для автомобилей Lada Vesta NG станет китайская компания Kesens — показывающий это кадр со слайдом презентации на заводском конкурсе опубликовали аффилированные с производителем СМИ.

Ранее, в начале июня, поставщика АБС подобрали для Ларгуса — им стала Trinova, также из КНР. Предполагалось, что в дальнейшем систему предложат для других моделей Lada. Однако у Весты, как видим, производитель будет иной.

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Напомним, запуск производства Vesta NG в Тольятти запланирован на март 2023 года, на заводе уже прошла пробная сборка первого образца.

АВТОВАЗ нашел поставщика важного компонента для новой Весты

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