Украина снова строит «Марию» — самый большой в мире самолет — журнал За рулем

Украина снова строит «Марию» — самый большой в мире самолет

В качестве доказательства создания новой «Марии» есть фотография.

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Строительство самого большого в мире транспортного самолета ведется в «секретном месте», сообщил генеральный директор государственного предприятия «Антонов» Евгений Гаврилов.

Также он сообщил, что новый Ан-225 готов на 30%. Судя по всему, строительство самолета ведется не с нуля, потому что работы называют восстановительными. То есть работники «Антонова» восстановили фюзеляж и шасси.

Украина снова строит «Марию» — самый большой в мире самолет

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На опубликованном снимке видно, что у самолета нет переднего грузового люка, крыльев, хвоста и стекол. Как дела обстоят внутри фюзеляжа — неизвестно.

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Не исключено, что перед нами не уничтоженная ранее «Мария», а второй экземпляр модели самолета Ан-225, который так и не был достроен. В свое время Украина хотела его продать сначала России, потом Китаю. В этом случае заявление Евгения Гаврилова о строительстве самолета, скорее всего, фейк.

Напомним, что единственный рабочий экземпляр Ан-225 был уничтожен во время атаки на аэропорт Гостомель в первые дни начала СВО (27 февраля).

Фото: Zuma\TASS, Telegram-канал Милитарист

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