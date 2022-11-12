Что скрывает забор АВТОВАЗа? Видео с дрона — журнал За рулем

Что скрывает забор АВТОВАЗа? Видео с дрона

Красивый ролик показывает часть «внутренней кухни» огромного предприятия.

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В Сети появилось видео с пролетом дрона над территорией завода АВТОВАЗ в Тольятти. Его выложил на свой Youtube-канал блогер Александр Карягин, специализирующийся на такого рода роликах. Видео снято в начале ноября.

В кадре мы видим часть внутренних территорий завода в районе административного здания (так называемая «высотка») и испытательного трека. На парковках, в проездах и на дорожках стоит множество машин.

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Локальные СМИ пишут, что это некомплектные автомобили, для которых пока не нашлось запчастей, попавших в дефицит. Впрочем, по некоторым данным, в последние недели ситуация с «некомплектом» на заводе начала постепенно разрешаться.

Фото: скриншот с видео YouTube

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