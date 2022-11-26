Как спасти машину от обледенения

Эксперт назвал лучшую тактику поведения зимой.

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Если холода застигли машину врасплох, и она стала покрываться наледью, то есть способы решить проблему. О них рассказал автоэксперт Илья Иванский.

Обычно автомобиль замерзает по нескольким причинам:

От ледяного дождя

После мойки в мороз с плохой просушкой

Из-за резких перепадов температуры, когда стрелка термометра проходит через нулевую отметку.

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Чтобы резиновые уплотнители на багажнике или дверях не примерзали, нужно смазывать их автохимией, содержащей силикон.

«После поездок в минусовую температуру стоит проветривать авто, чтобы в нем не оставалось влажного воздуха. Лобовое стекло всегда лучше держать сухим, особенно, перед долгой стоянкой, чтобы имеющаяся на нем влага не превратилась на морозе в лед», — рассказал специалист.

Если машина все же обледенела, не нужно поливать ее горячей водой — стекло может потрескаться, а краска кузова — повредиться. Используйте пластиковые щетки для очистки стекол и специальные размораживатели.

Лучшая же тактика — это ставить авто в гараж или на подземную парковку. Навес тоже будет не самым худшим решением.

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Источник: «Известия»

Фото: За рулем