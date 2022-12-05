Это классический ГАЗ-51А, но с современными агрегатами. И это не какой-то рестомод для выставки — машина создана для дела.

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В Нижнем Новгороде силами местного дилера ГАЗа — компании «Луидор» — реализован весьма любопытный проект.

Советский ГАЗ-51А отреставрировали, установив современный уазовский двигатель ЗМЗ-409, работающий в паре с МКП от ГАЗели, а также современные зеркала (но на оригинальных кронштейнах) и приборы.

А вот гидроусилителя в машине нет, как не было такового в оригинальном ГАЗ-51А. Аккуратную будку в ретростиле авторам пришлось создавать с нуля. Заметим, что, в зависимости от версии, ЗМЗ-409 выдает 112–143 л.с., что в любом случае куда больше изначальных газоновских 70 «лошадок».

С новыми агрегатами машина вполне способна вписаться в современный городской трафик, чтобы выполнять свое назначение — развозить безалкогольные напитки по крупной торговой сети.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Trucksplanet.

Фото: Луидор