В Нижнем Новгороде силами местного дилера ГАЗа — компании «Луидор» — реализован весьма любопытный проект.
Советский ГАЗ-51А отреставрировали, установив современный уазовский двигатель ЗМЗ-409, работающий в паре с МКП от ГАЗели, а также современные зеркала (но на оригинальных кронштейнах) и приборы.
А вот гидроусилителя в машине нет, как не было такового в оригинальном ГАЗ-51А. Аккуратную будку в ретростиле авторам пришлось создавать с нуля. Заметим, что, в зависимости от версии, ЗМЗ-409 выдает 112–143 л.с., что в любом случае куда больше изначальных газоновских 70 «лошадок».
С новыми агрегатами машина вполне способна вписаться в современный городской трафик, чтобы выполнять свое назначение — развозить безалкогольные напитки по крупной торговой сети.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Trucksplanet.
Фото: Луидор