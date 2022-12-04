Мужчины или женщины: выяснилось, кто чаще разговаривает со своей машиной

Например, хвалит или ругает ее.

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«Ну что, поехали?» или «Классно выглядишь после мойки», «Миленькая, ну пожалуйста, дотяни до заправки» — есть много поводов для разговора с вашей машиной. Но кто чаще это делает, мужчины или женщины?

Недавний опрос, проведенный по заказу CosmosDirekt (немецкая страховая компания), дает ответ: почти каждая пятая женщина-водитель (19%) призналась, что иногда разговаривает со своим автомобилем, например, хваля его или ругая его.

Среди водителей-мужчин таких существенно меньше — всего 9%. В данном случае страна или национальность тут не важны, дело скорее в склонности к эмоциональному восприятию действительности в зависимости от пола, полагают эксперты.

Что касается других аспектов привязанности к машине, то различий между полами меньше: 18% водителей-женщин и 17% водителей-мужчин считают свой автомобиль хорошим другом и компаньоном. Еще 12% водителей-женщин и 18% водителей-мужчин гордятся своим автомобилем. И примерно каждая десятая женщина (11%) дала своей машине имя. Среди мужчин таких 7%.

Опрос был проведен в октябре 2022 года в Германии, в нем участвовало 1020 водителей в возрасте 18 лет и старше.