Транспорт на газомоторном топливе: оборудование, заправки, перспектива

Осенью в Москве состоялась 20-я международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе — GasSuf 2022.
На одной из ее площадок прошел форум «Транспорт на газомоторном топливе».
За три выставочных дня гости GasSuf 2022 ознакомились с инновационными технологиями в области переоборудования автомобилей на газ и современным газозаправочным и газобаллонным оборудованием.
Газозаправочное оборудование представили компании:
- «Газпром газомоторное топливо»
- CIMC Enric Energy Equipment
- «Вольта Газ»
- «ГРАФ»
- «Мониторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F)
- «Микрометан», «Флюид Лайн»
- НПК «Шельф».
Газобаллонное оборудование экспонировали такие компании, как:
- «АнтГрупп-ГБО»
- «ГазСервисКомпозит»
- Landi Renzo
- «МТК»
- «ЮРПАКОМ-ТРЕЙД»
- «ЮСЕВ» и другие компании.
Выставку GasSuf посетили 1242 специалиста из 61 региона России. Количество новых посетителей составило 58%.Деловая программа GasSuf 2022, посвященная актуальным темам и вызовам газомоторной отрасли.
Форум «Транспорт на газомоторном топливе» в этом году включил отраслевые сессии, круглые столы и практикум, а спикерами в деловой программе стали топ-менеджеры ведущих компаний отрасли.
Организаторы напоминают, что выставка GasSuf ежегодная и в будущем году пройдет 24–26 октября в МВЦ «Крокус Экспо».
Стенд на GasSuf 2023 можно забронировать уже сейчас.
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Фото: MVK