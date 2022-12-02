Транспорт на газомоторном топливе: оборудование, заправки, перспектива — журнал За рулем

Транспорт на газомоторном топливе: оборудование, заправки, перспектива

Подведены итоги международной выставки газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе.

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Осенью в Москве состоялась 20-я международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе — GasSuf 2022.

На одной из ее площадок прошел форум «Транспорт на газомоторном топливе».

За три выставочных дня гости GasSuf 2022 ознакомились с инновационными технологиями в области переоборудования автомобилей на газ и современным газозаправочным и газобаллонным оборудованием.

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Транспорт на газомоторном топливе: оборудование, заправки, перспектива

Газозаправочное оборудование представили компании:

  • «Газпром газомоторное топливо»
  • CIMC Enric Energy Equipment
  • «Вольта Газ»
  • «ГРАФ»
  • «Мониторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F)
  • «Микрометан», «Флюид Лайн»
  • НПК «Шельф».

Газобаллонное оборудование экспонировали такие компании, как:

  • «АнтГрупп-ГБО»
  • «ГазСервисКомпозит»
  • Landi Renzo
  • «МТК»
  • «ЮРПАКОМ-ТРЕЙД»
  • «ЮСЕВ» и другие компании.

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Выставку GasSuf посетили 1242 специалиста из 61 региона России. Количество новых посетителей составило 58%.Деловая программа GasSuf 2022, посвященная актуальным темам и вызовам газомоторной отрасли.

Форум «Транспорт на газомоторном топливе» в этом году включил отраслевые сессии, круглые столы и практикум, а спикерами в деловой программе стали топ-менеджеры ведущих компаний отрасли.

Транспорт на газомоторном топливе: оборудование, заправки, перспектива

Организаторы напоминают, что выставка GasSuf ежегодная и в будущем году пройдет 24–26 октября в МВЦ «Крокус Экспо».

Стенд на GasSuf 2023 можно забронировать уже сейчас.

Фото: MVK

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