Транспорт на газомоторном топливе: оборудование, заправки, перспектива

Подведены итоги международной выставки газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе.

Осенью в Москве состоялась 20-я международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе — GasSuf 2022.

На одной из ее площадок прошел форум «Транспорт на газомоторном топливе».

За три выставочных дня гости GasSuf 2022 ознакомились с инновационными технологиями в области переоборудования автомобилей на газ и современным газозаправочным и газобаллонным оборудованием.

Газозаправочное оборудование представили компании:

«Газпром газомоторное топливо»

CIMC Enric Energy Equipment

«Вольта Газ»

«ГРАФ»

«Мониторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F)

«Микрометан», «Флюид Лайн»

НПК «Шельф».

Газобаллонное оборудование экспонировали такие компании, как:

«АнтГрупп-ГБО»

«ГазСервисКомпозит»

Landi Renzo

«МТК»

«ЮРПАКОМ-ТРЕЙД»

«ЮСЕВ» и другие компании.

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Выставку GasSuf посетили 1242 специалиста из 61 региона России. Количество новых посетителей составило 58%.Деловая программа GasSuf 2022, посвященная актуальным темам и вызовам газомоторной отрасли.

Форум «Транспорт на газомоторном топливе» в этом году включил отраслевые сессии, круглые столы и практикум, а спикерами в деловой программе стали топ-менеджеры ведущих компаний отрасли.

Организаторы напоминают, что выставка GasSuf ежегодная и в будущем году пройдет 24–26 октября в МВЦ «Крокус Экспо».

Стенд на GasSuf 2023 можно забронировать уже сейчас.

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«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Фото: MVK

