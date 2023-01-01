Змея выползла из-под капота прямо на шоссе

И для австралийских водителей это — обычное явление.

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В Австралии обитает множество опасных животных. Нередко они приближаются к людям слишком близко. Например, для Керри Дженкинс и ее парня поездка по Тихоокеанскому шоссе вдруг превратилась из приятной в пугающую.

Пара возвращалась домой с пляжа, когда вдруг над капотом появилась голова древесной змеи. Кери запаниковала и попросила своего парня остановиться, чтобы змея уползла. Но на шоссе не нашлось места для безопасной остановки.

Встречный ветер начал мотать змею из стороны в сторону, из-за чего та стала выглядеть еще страшнее, будто она угрожала пассажирам автомобиля.

Вскоре машина съехала с шоссе и притормозила. Змея скрылась из виду, но куда — было непонятно. Автомобиль продолжил движение.

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В снятом позже видео показано, что змея все это время цеплялась за капот, а после остановки скрылась в глубине моторного отсека. На следующий день, открыв капот, люди снова обнаружили змею — она лежала на двигателе.

Возможно, она до сих пор так и живет в машине Керри. Надо сказать, что это ядовитая змея из семейства гадюковых. Взрослая особь достигает длины 50–70 см.

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Фото: TikTok, Sagar Paranjape / Unsplash