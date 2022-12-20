Рост ввоза: что творится на таможне во Владивостоке?

За 11 месяцев текущего года Владивостокская таможня оформила более 170 тысяч автомобилей для личного пользования, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 66%, сообщают в пресс-службе.
Больше всего машин ввезли в ноябре — свыше 28 тысяч единиц.
Курс рубля укрепился до уровня около 60 рублей за доллар в июне (сейчас — 66,35 рублей). Как только началось укрепление, появился ажиотаж по ввозу машин через Владивосток, и этот ажиотаж продолжается до сих пор, говорят специалисты. Ввозят большое количество не только японских, но и корейских машин.
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Источник: ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС