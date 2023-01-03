С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500 — журнал За рулем

С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500

Единственный легковой автомобиль в истории Минского автозавода — гоночный!

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На МАЗе делали спорткары: да/нет?

В 1957 году, когда в конструкторском бюро Минского автозавода решили построить собственную модель для участия в чемпионате СССР по кольцевым автогонкам, самым известным спорткаром мира был Mercedes-Benz 300 SLR (W196). Именно по его образу и подобию решили построить минские инженеры собственную гоночную машину.

Однако сходство МАЗ-1500 c 300 SLR по большей части ограничивалось внешностью. В отличие от внешних панелей Mercedes-Benz SLR из экзотического и дорогущего сплава «Электрон», кузов советского спортпрототипа целиком изготовили из клея БФ и стеклоткани.

С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500

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Снаряженная масса гоночного МАЗа составила 730 кг, почти на 250 кг легче 300 SLR.

Добавить мощности гоночному МАЗу пытались с помощью мотоциклетных карбюраторов. Рабочий объем двигателя МАЗа не превышал полутора литров. Мощность МАЗ-1500 со всеми ухищрениями удалось поднять лишь до 60 л.с. Впрочем, учитывая смехотворную массу, «советский Мерседес» всё же разгонялся до нестыдных 165 км/ч.

С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500

Спортивная карьера МАЗ-1500 получилась короткой. На первый старт «минский Мерседес» вышел в сезоне 1961 года. Тут и выяснилось, что, уверенно опережая соперников по дизайну, МАЗ-1500 уступает им в скорости.

На старт гонки вышло всего семь автомобилей, а из них до финиша добрались пятеро. То есть МАЗ-1500 приехал последним.

На этом и завершилась короткая и не слишком яркая карьера гоночного автомобиля Минского автозавода.

С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500

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Источник: Авто.ру и «За рулем»

Фото: В. Майборода / архив журнала «За рулем», AUTOWP

С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500

Единственный легковой автомобиль в истории Минского автозавода — гоночный!

С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500 — фото 1378816С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500 — фото 1378815С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500 — фото 1378814С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500
С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500

Единственный легковой автомобиль в истории Минского автозавода — гоночный!

С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500 — фото 1378815С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500 — фото 1378816С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500 — фото 1378814С кузовом из клея и мотором от Москвича: необыкновенный МАЗ-1500
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