И конечно, таковая была у знаменитого УАЗ-469, поставлявшегося в полсотни стран по всему миру. Однако фургон на базе «четыреста шестьдесят девятого», который вы видите на фото, имеет рулевое колесо справа отнюдь не ввиду своего экспортного исполнения.
Фургон УАЗ-469П с колесной базой 2580 мм и удлиненным задним свесом был спроектирован по заказу Министерства связи, а литера «П» в индексе означает не что иное, как «почта».
Всего было изготовлено два прототипа, и один из них имел руль справа — отрабатывалась идея облегчения доступа к висящему на стене почтовому ящику для водителя почтальона. Однако в серию почтовый «козлик» ни в каком из вариантов не пошел. А жаль — интересная получалась машина!
А какие еще редкие УАЗы вам вспоминаются? Читайте статью «5 версий УАЗ-469, которых вы не видели».
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Фото: из архива «За рулем»