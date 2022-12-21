Появились первые фото пятидверного Jimny — журнал За рулем

Появились первые фото пятидверного Jimny

Долгожданный практичный вариант популярного рамного внедорожника дебютирует совсем скоро.

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Поклонники марки с нетерпением ждали 5-дверную версию Suzuki Jimny, и это фото из Индии доказывает, что она уже готова. Удлиненный Jimny был замечен без камуфляжа перед дебютом на Auto Expo 2023 в январе.

Внедорожник сфотографировали недалеко от города Лех в Индии во время проведения фотосъемки в рекламных целях.

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Появились первые фото пятидверного Jimny

Как и ожидалось, дизайн 5-дверного Jimny (если считать и заднюю дверь) полностью повторяет трехдверный аналог. Обычно у пятидверок передние двери меньше, чем у трехдверных версий, но к Jimny это не относится. Здесь задние двери немного короче, несмотря на более длинную колесную базу, которая, по слухам, увеличилась на 300 мм, до 2550 мм. Ожидается, что растянутая модель будет иметь длину 3850 мм, остальные размеры останутся без изменений.

Сбоку у автомобиля теперь три окна, в то время как передний и задний свесы остались такими же короткими. Задняя часть Jimny также идентична трехдверной модели, в том числе задняя дверь с боковыми петлями с запасным колесом и задние фонари на бампере. На фото виден значок Jimny, то есть слухи о возможном переименовании модели не подтвердились.

Внедорожник может быть опционально доступен с тремя рядами сидений, хотя в семиместном исполнении пространство для пассажиров будет весьма ограничено.

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Источники сообщают, что Jimny будет оснащен атмосферным 1,5-литровым бензиновым двигателем K15B, мощностью от 101 до 107 л.с., в зависимости от рынка.

Выход пятидверного Suzuki Jimny на рынок Индии ожидается в середине 2023 года.

Источник: carscoops.com

Фото: yangpethalingi_23 

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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

Suzuki 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с  бака. Если качать колеса по табличке на двери — стошнит межд...

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