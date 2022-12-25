28-летний Mercedes-Benz продают в России за 45 млн рублей: что в нем особенного?

На вторичном рынке таких предложений больше нет.

Материалы по теме Неубиваемый W123 на тестах «За рулем»

Mercedes-Benz E 60 AMG 1994 года выпуска оказался одним из десяти самых дорогих Мерседесов, которые продаются через сайт объявлений в России.

Столь высокая стоимость — 45 млн рублей — объясняется тем, что автомобиль невероятно редкий. Чистокровный E60 — из ограниченной серии в 45 машин, выпущенных к 45-летию «столицы AMG» — придворного тюнинг-ателье Mercedes-Benz, расположенного в Аффальтербахе.

По заверению продавца, Мерседес находится в идеальном состоянии, все детали оригинальные. Сообщается, что автомобиль проехал всего 15 тыс. километров.

Этот автомобиль считается самой мощной машиной в кузове W124, если не учитывать модернизации от сторонних компаний, занимающихся тюнингом.

У седана двигатель объемом 6,0 литров и мощностью 381 л. с. Максимальная скорость машины составляет 250 км/ч.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Источник: Авто.ru