Под Москвой выроют гигантский тоннель

Пройдет он под центром столицы. Правда, пока это только в планах.

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Для МЦД-5 проектируется уникальный тоннель протяженностью 12 км, который пройдет под центром Москвы. Под землю он будет уходить в районе «Рижской», а выходить — в районе Павелецкого вокзала.

Но до принятия окончательного решения о строительстве этого объекта требуется еще много времени, рассказал в интервью «Коммерсанту» столичный вице-мэр Максим Ликсутов.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов:

— Сейчас стоит задача сделать предпроект и понять, насколько в принципе возможно прохождение этой магистрали под землей. Это делает РЖД совместно с проектными институтами Правительства Москвы.

Уникальный проект, таких единицы во всем мире или, возможно, вообще нет. В техническом задании для проектировщиков мы поставили ряд условий.

Например, чтобы тоннель проходил в центральной части города, не подвергая негативному влиянию существующую инфраструктуру и существующие постройки.

Тоннель должен быть интегрирован с существующими станциями метро, иначе нет смысла его делать.

Нужно понять стоимость, эффективность и возможность прохождения объекта в условиях плотной застройки в центральной части города.

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Только после определения стоимости проекта можно будет вместе с РЖД выйти в Правительство Москвы с таким предложением.

Проблема в том, что если не будет тоннеля, то не будет и МЦД-5, так как иначе не получится соединить Ярославское и Павелецкое направления. Тогда, чтобы ускорить трафик, останется только улучшать движение на каждом радиусе отдельно и менять поезда на новые, отметил Ликсутов.

Справка

МЦД-5 — Ярославско-Павелецкий диаметр, или пятая линия Московских центральных диаметров, планируемая к запуску в 2025–2026 годах. Маршрут, пролегая через территорию Москвы, соединит Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги и свяжет подмосковные города Мытищи, Пушкино, Королёв, Фрязино, Щелково — на севере, и Видное и Домодедово на юге.







Источник: «Коммерсант»

Фото: Depositphotos